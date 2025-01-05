Вниманию югорчан: изменения в сфере государственной регистрации недвижимости
С этого года вступают в силу несколько поправок к различным законам, касающихся регистрации недвижимого имущества.
С 13 января вступят в силу поправки о введении обязательной нотариальной формы для всех договоров дарения недвижимости.
С марта 2025 года вступят в силу поправки в Федеральный закон от 22 июля 2024 г. № 186-ФЗ. Он гласит, что при строительстве индивидуального жилого дома станут обязательными эскроу-счета. Заказчик будет переводить деньги не напрямую строителям, а на специальный счет. Доступ к нему откроется строителям только после сдачи дома.
Также внесены изменения и в Федеральный закон от 8 августа 2024 г. № 307-ФЗ. Собственники должны будут освоить свои участки за три года после вступления в право собственности. Это касается также участков в садовых и огороднических товариществах.
Госдума приняла в третьем чтении разработанный Росреестром законопроект, который предусматривает целый ряд мер для повышения эффективности использования земельных участков и объектов недвижимости.
Предлагается ввести правило «построил – оформи», по которому гражданин или организация после завершения строительства должны будут зарегистрировать объект. Ранее действовало правило, что созданные здания и сооружения оформлялись по желанию построивших их лиц.
Если объект построен в рамках долевого участия в строительстве, то застройщик обязан будет направлять в Росреестр документы для регистрации права собственности дольщика на квартиру или машино-место. Это избавит граждан от лишних временных и трудовых затрат.
В новой редакции предусмотрено еще одно правило: регистрация прав или сделок будет возможна только в отношении земельных участков с установленными границами (они должны быть внесены в ЕГРН).
«Кроме того, законопроектом установлено, что при эксплуатации зданий и сооружений важно соблюдать целевое назначение и вид разрешенного использования земельных участков, на которых они расположены. Это позволит исключить случаи, когда, к примеру, на участках для ИЖС открываются автомойки и гостиницы. Важно помнить, что до регистрации прав граждане не являются собственниками таких объектов. Юридические лица обязаны будут подавать документы в электронном виде», – прокомментировала заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Югре Татьяна Рудая.
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