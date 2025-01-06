Страховые пенсии 447,3 тысяч пенсионеров Югры проиндексированы на 7,3%
В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости повышен на 2,2 тыс. рублей и составил около 33,4 тыс. рублей. Вместе со страховой пенсией по старости также повышены страховые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Особенностью прошедшей индексации стало ее распространение на работающих пенсионеров. Повышение проведено на сумму индексации пенсии, назначенной с учетом всех предыдущих индексаций, и коснулось всех трудоустроенных пенсионеров.
Всего же январская индексация затронула 447,3 тысячи пенсионеров региона. Среди них 93 тыс. неработающих, их средний размер пенсии вырос в результате индексации на 2,2 тыс. рублей и составил 33,4 тыс. рублей.
Одновременно увеличены на 7,3% стоимость индивидуального пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента повышена со 133,05 рублей до 142,76 рублей, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии – с 8 134,88 рублей до 8 728,73 рубля
В связи с новогодними праздниками многие пенсионеры досрочно получили проиндексированную пенсию за январь. Предновогодняя выплата коснулась тех, у кого перечисление пенсии через банк пришлось на дни зимних каникул, включая 9 января 2025 года. Таким образом, досрочно перед Новым годом, до 27 декабря 2024 года денежные средства были направлены 3 971 работающему пенсионеру и 77 903 неработающим пенсионерам. Следующая выплата ожидает таких пенсионеров уже в феврале.
Почтовые отделения в 2025 году доставляют проиндексированные выплаты пенсионерам по обычному графику. Доставка через почту началась с 3 января и продлится до 25 января.
Отметим, если инфляция по итогам 2024 года окажется выше проведенной на 7,3% индексации, в законе о бюджете Социального фонда России зафиксировано право правительства дополнительно повысить размер страховой пенсии.
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