«Рождественское чудо» подарила детям из малообеспеченных семей Росгвардия в Югре
Военнослужащие и сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре присоединились к региональной акции «Рождественское чудо», проводимой fдминистрацией Ханты-Мансийского района.
Вот уже на протяжении четырёх лет росгвардейцы дарят детям из малообеспеченных, неполных и неблагополучных семей, проживающих в посёлках Ханты–Мансийского района: Тюли, Выкатной, Реполово, Пырьях, Кедровый, Батово, Красноленинский, Горноправдинск, Нялинское, Луговской и Елизарово подарки на новогодние праздники.
В этом году представители ведомства подарили ребятам по их запросам акустическую гитару, конструкторы, беспроводные наушники, канцелярские товары и много других желанных подарков.
8-летний Егор из поселка Выкатной попросил у Деда Мороза конструктор «Лего» «Самолёт», дети из многодетных семей села Тюли попросили для себя и своих братьев и сестёр прожектор «Звездное небо», пластилин, набор маркеров и краски, а также наборы для вязания и мягкие игрушки.
«Своими добрыми делами военнослужащие и сотрудники территориального управления укрепляют веру детей в чудо. Мы представляем улыбки детей, получивших подарки, и от этого на душе становится тепло», – прокомментировал участие в благотворительной акции начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
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