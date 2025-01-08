Коренным малочисленным народам Севера напомнили о правилах рыболовства
Рыбоохрана Югры информирует о необходимости соблюдения Правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. В соответствии с пунктом 47 Правил рыболовства, при осуществлении традиционного рыболовства лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общины обязаны соблюдать требования к сохранению водных биоресурсов.
При осуществлении вылова без предоставления рыболовного участка орудия добычи, используемые для традиционного рыболовства, обозначают с помощью буев или опознавательных знаков (бирок), на которые нанесена информация о владельце орудия вылова: (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, имеющего право осуществления традиционного рыболовства), или наименование общины коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, имеющей право осуществлять традиционное рыболовство, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) владельца орудия добычи (вылова), осуществляющего традиционное рыболовство.
В случае осуществления традиционного рыболовства без применения судов рыбопромыслового флота представляют в территориальные органы Росрыболовства сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов ежегодно, не позднее 30 января года, следующего за отчетным, - в случае осуществления добычи (вылова) без предоставления рыболовного (рыбопромыслового) участка.
Лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общины, осуществляющие традиционное рыболовство без предоставления рыболовного участка, должны иметь при себе паспорт.
В Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе запрещается применение любых орудий и способов добычи, за исключением:
традиционных способов вылова водных биоресурсов, если такие способы прямо или косвенно не ведут к снижению биологического разнообразия, не сокращают численность и устойчивое воспроизводство объектов животного мира, не нарушают среду их обитания и не представляют опасности для человека, в том числе на рыболовных участках, предоставленных для осуществления традиционного рыболовства;
одной ставной сети длиной не более 75 м, с шагом ячеи, указанным в пунктах 20.4 и 21.5 Правил рыболовства, а также речных и озерных фитилей, вентерей, атарм, рюж, морд с размером (шагом) ячей, указанным в пунктах 19.5, 20.4, 21.5, 23.5 Правил рыболовства.
При осуществлении традиционного рыболовства лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинами запрещается применение сетных орудий добычи (вылова) из лески (мононити).
В случае вылова редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыбы без соответствующего разрешения, а также запрещенных для добычи водных биоресурсов указанные водные биоресурсы должны незамедлительно выпускаться в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.
За нарушение действующих Правил регламентирующих рыболовство граждане и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности по ч. 2. ст. 8.37 КоАП РФ.
Отчет о добыче водных биоресурсов при осуществлении традиционного рыболовства представляется по адресу: 628007, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д.186, e-mail: e-mail:goscontrol86@tmn.fish.gov.ru, тел/факс.
8 (3467)33-67-93.
Отметим, что по данным администрации Сургутского района, сегодня на территории муниципалитета проживает более 3700 представителей коренных малочисленных народов Севера.