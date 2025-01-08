В Югре назвали топ-10 достижений региона в области культуры
Заместитель губернатора Югры Елена Майер рассказала о главных достижениях Югры в 2024 года в сфере культуры.
На первом месте — Няганский театр юного зрителя со спектаклем «Калечина-Малечина», который стал лауреатом российской национальной премии «Золотая маска» и завоевал главный приз XXI фестиваля театров малых городов России, стал трёхкратным лауреатом национальной премии и фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин» в этом году.
Следующее достижение состоит в том, что VII Большой Детский фестиваль принёс победу сразу двум театрам Югры. Сердца зрителей и жюри покорила постановка Сургутского музыкально-драматического театра «Сахарный ребенок». Спектакль стал победителем в номинации «Лучший драматический спектакль для детей в старшей возрастной категории».
Няганский театр юного зрителя получил приз от художественного руководителя фестиваля Сергея Безрукова за спектакль «Калечина-Малечина».
В ушедшем году югорчане стали лучшими в Уральском федеральном округе и в топе России. Так, Людмила Рябинина – преподаватель театральных дисциплин детской школы искусств №3 Нижневартовска, и Нижнесортымская ДШИ Сургутского района стали лучшими в УрФО и достойно представили Югру в финале конкурса Минкультуры России.
В 2024 году наш округ во второй раз стал лауреатом Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». Церемония награждения прошла сегодня в Москве на конференции «Культурная карта России: механизмы развития инфраструктуры чтения в регионах».
Окружной Дом народного творчества получил награду Министерства культуры России за проект «Сказки-пазлы «Дорогою добра» и вошел в тройку лидеров страны среди региональных культурно-досуговых учреждений.
Артистка и этномузыколог Сургутской филармонии Кристина Руденченко стала лауреатом стипендии Правительства России для молодых деятелей культуры и искусства, еще 112 деятелей искусства и культуры Югры отмечены премиями губернатора округа.
В год 90-летия югорского художника Геннадия Райшева учредили новую премию губернатора Югры в сфере изобразительного искусства.
Групповой эквилибр «Стереометрия» и соло-жонглера «Эксперимент» помогли заслуженному цирковому коллективу «Юность» из Урая стать лауреатом и обладателем гранта Минкультуры во всероссийском фестивале творческих коллективов.
Сразу 18 юных югорчан стали победителями и призёрами конкурса Молодые дарования России» и теперь смогут претендовать на грант Президента РФ.
Гран-при и больше 20 кубков завоевал стенд Югры, посвящённый творчеству художников округа – Митрофану Тебетеву и Геннадию Райшеву, на Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники – 2024».
«Хочу выразить большую благодарность тем, кто ковал эти достижения, командам, которые внесли свой ценнейший вклад в развитие образования, спорта и культуры в нашем регионе в 2024 году. Спасибо всем, кто своим честным, добросовестным и неравнодушным трудом прославляет наш округ!» — отметила заместитель губернатора Югры Елена Майер.