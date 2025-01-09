В России с началом 2025 года изменился порядок определения среднедушевого дохода
В России утверждены новые Правила определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно.
Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа — Югры разъясняет: «Постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 №1873 «Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно» утверждены новые Правила определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно. Настоящее постановление вступило в силу с 1 января 2025 года».
Расчет среднедушевого дохода получателя социальных услуг осуществляется на основании документов (сведений) о составе семьи, наличии (отсутствии) доходов членов семьи или одиноко проживающего гражданина и имуществе, принадлежащем им (ему) на праве собственности.
В частности, предусмотрено, что при расчете среднедушевого дохода в состав семьи не включаются: лица, находящиеся на полном государственном обеспечении (за исключением заявителя, а также детей, находящихся под его опекой (попечительством); военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, а также военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных образовательных организациях и военных образовательных организациях высшего образования и не заключившие контракт о прохождении военной службы; лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы; лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда; лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу; лица, признанные безвестно отсутствующими или объявленные умершими; лица, находящиеся в розыске; состоящие в браке несовершеннолетние дети заявителя, дети, находящиеся под опекой (попечительством) заявителя, дети заявителя в возрасте до 23 лет, обучающиеся по очной форме обучения.
Также определен перечень доходов, полученных в денежной форме, учитываемых при расчете среднедушевого дохода.
При расчете среднедушевого дохода учитываются следующие доходы, полученные в денежной форме:
а) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты стимулирующего характера, вознаграждение за выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в рамках гражданско-правового договора, в том числе по договору об осуществлении опеки или попечительства на возмездных условиях (договор о приемной семье, договор о патронатной семье). При этом вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа управления организации (совета директоров или иного подобного органа) - налогового резидента Российской Федерации, местом нахождения (управления) которой является Российская Федерация, рассматриваются как доходы, полученные от источников в Российской Федерации, независимо от места, где фактически исполнялись возложенные на этих лиц управленческие обязанности или откуда производилась выплата указанного вознаграждения;
б) пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты, в том числе выплаты по обязательному социальному страхованию и выплаты компенсационного характера, полученные в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации, актами (решениями) органов местного самоуправления;
в) стипендии и иные денежные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, выплачиваемые лицам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, лицам, обучающимся по очной форме по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров, лицам, обучающимся в духовных образовательных организациях, а также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;
г) сумма полученных алиментов;
д) выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании;
е) денежное довольствие (денежное содержание) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органов принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органов Российской Федерации и других органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью, а также дополнительные выплаты, имеющие постоянный характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен продовольственного пайка), установленные законодательством Российской Федерации (при наличии);
ж) компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;
з) дивиденды, проценты и иные доходы, полученные по операциям с ценными бумагами и операциям с производными финансовыми инструментами, а также в связи с участием в управлении собственностью организации;
и) доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках;
к) доходы от осуществления предпринимательской деятельности, включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе созданного без образования юридического лица, и доходы от осуществления частной практики (за исключением грантов, субсидий и других поступлений, имеющих целевой характер расходования и предоставляемых в рамках поддержки предпринимательства, документы (сведения) о которых заявитель или члены его семьи вправе представить);
л) доходы от реализации и сдачи в аренду (наем, поднаем) имущества;
м) доходы по договорам авторского заказа, об отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и лицензионным договорам;
н) доходы, полученные в рамках применения специального налогового режима "Налог на профессиональный доход";
о) ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
п) единовременное пособие при увольнении с военной службы, службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, таможенных органах Российской Федерации, Главном управлении специальных программ Президента Российской Федерации, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны Российской Федерации, органах внутренних дел Российской Федерации, других органах, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью;
р) доход, полученный заявителем или членами его семьи за пределами Российской Федерации;
с) доходы, полученные в результате выигрышей, выплачиваемых организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр.