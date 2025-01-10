300 тысяч рублей подъемных получат молодые специалисты в Югре
Молодые специалисты из числа коренных народов Югры с 1 января станут получать финансовую помощь до 300 000 рублей на обустройство быта в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.
Все новые виды поддержки по поручению губернатора Югры Руслана Кухарука разработали с учетом мнения самих представителей КМНС, общественников и экспертов.
Кроме этой меры поддержки с 1 января 2025 года до 20 000 рублей увеличилась и максимальная компенсация расходов на приобретение северных оленей. Также в перечень материально-технических средств, затраты на которые компенсируют, включены спасательные жилеты.
Глава округа подчеркнул, что необходимо создать ресурс, который бы объединил все меры в одном месте.
«Необходимо сделать карту всех мер поддержки, которые есть для представителей коренных народов Севера по каждому направлению (образование, улучшение жилищных условий), по поддержке тех, кто занимается традиционными видами деятельности, и других. Кроме того, нужно посмотреть соразмерность всех мер, которые существуют, а также проверить их на адресность», — сказал Руслан Кухарук.