Больницы Югры готовы к приходу метапневмовируса, который вызывает бронхит и пневмонию
Медучреждения Югры готовы к приходу метапневмовируса, вызывающего бронхит и пневмонию. Об этом пишет NEFT со ссылкой на заместителя директора окружного департамента здравоохранения Максима Малхасьяна.
По данным Роспотребнадзора по Югре, на первой неделе 2025 года случаев заболевания метапневмовирусом в нашем регионе не зафиксировано. Но, как прокомментировал изданию Максим Малхасьян, югорские медики готовы к борьбе с инфекцией.
«Больницы сегодня имеют необходимый объем диагностических возможностей и возможностей для лечения данных заболеваний. Имеются все необходимые средства диагностики и препараты», — подчеркнул он.
Как сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора по Югре, за первую неделю 2025 года в медицинских организациях автономного округа и ФБУЗ «Центр гигиены и эпиедмиологии» на респираторные вирусы проведено более 26 000 исследований 8 832 пациентам. Инфекции обнаружили в 376 случаях, однако метапневмовируса среди них не было.
«Метапневмовирус — это вирус из семейства Pneumoviridae, является одним из возбудителей респираторных инфекций и вызывает ОРВИ, вплоть до бронхиолита и пневмонии. Как и другие вирусы, он может быть особенно опасен для младенцев, пожилых людей и граждан с ослабленной иммунной системой. Чаще всего инфекция проявляется насморком, кашлем, повышением температуры, трудностями с дыханием и другими симптомами, характерными для респираторных заболеваний. Вирус передается воздушно-капельным путем», — сообщают в ведомстве.
При появлении симптомов ОРВИ, независимо от их тяжести, необходимо обращаться к врачу для своевременной диагностики и адекватного лечения. Ситуация на контроле Роспотребнадзора.
Диагностировать метапневмовирус российские врачи могут с помощью специального набора реагентов ОРВИ-скрин. Лечение в случае заболевания таким вирусом в основном направлено на облегчение симптомов.
Для профилактики заболевания метапневмовирусом и другими респираторными инфекциями специалисты рекомендуют чаще мыть руки с мылом, особенно после посещения общественных мест и перед едой, не контактировать с людьми с симптомами вируса, регулярно проводить уборку дома и на рабочем месте.
Максим Малхасьян также рекомендует югорчанам при необходимости носить средства индивидуальной защиты и регулярно прививаться, в том числе от гриппа и пневмококка. Вакцинация поможет смягчить симптомы инфекций и предотвратить возможные нежелательные исходы.