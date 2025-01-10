Свыше 215 тысяч туристов со всей России привлек Сургутский район в прошлом году
По итогам прошлого года муниципалитет победил в окружном конкурсе «Лидеры туриндустрии Югры» в номинации «Лучшая публикация/видеоматериал о путешествиях по Югре». Туристический драйвер территории – национальные деревни и стойбища.
Туризм с этническим вкусом собрал гостей со всей страны: из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Астрахани, Челябинска, Севастополя, а также из муниципалитетов Югры. Об этом сообщил глава района Андрей Трубецкой.
Путешественники выбирали национальный колорит, отдых на природе, катание на собачьих упряжках. Первое место по популярности удерживает «ЧУМовой тур» на стойбища Сопочиных, Кантеровых, Русскиных.
По данным администрации Сургутского района, сегодня на территории муниципалитета проживает более 3 700 представителей коренных малочисленных народов Севера.
«Новой точкой притяжения в 2024 году стала обновленная экотропа в Тундринском кедровом бору – 22 информационных аншлага рассказывают об истории сельского поселения, местной флоре и фауне», – рассказал глава Сургутского района.
Третье мест, по его мнению, – за культурно-познавательным туризмом.
«Растет популярность тропы «ЧелоВечность» на Барсовой горе, где в конце года открыли три интерактивных павильона: экспозиционно-выставочный, палеонтологический с копией скелета мамонтенка и модель жилища древнего человека. Появились новые локации и на базах отдыха «Ляминские берега» и «Кедровое». Количество ночевок в районе за год выросло с 19,4 до 22,3 тысячи», – приводит данные Андрей Трубецкой.
Отметим, что турмаршруты Сургутского района активно презентуются, в том числе были представлены на международной выставке туризма и индустрии гостеприимства «MITT – 2024» в Москве.