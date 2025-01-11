В Управлении Росгвардии по ХМАО — Югре стартовал зимний период подготовки
В подразделениях Управления Росгвардии по ХМАО – Югре начались комплексные занятия в рамках зимнего периода подготовки. На командно-штабных тренировках, занятиях по боевой, профессиональной, служебной и физической подготовке личный состав будет совершенствовать свои теоретические знания и практические навыки, необходимые для выполнения задач по предназначению.
В первый день нового учебного периода с военнослужащими и сотрудниками территориального органа Росгвардии, подразделений ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы проведены занятия по военно-политической подготовке, доведена общественно-политическая и социально-экономическая обстановка в стране, а также озвучены задачи на 2025 год, основные из которых — это обеспечение правопорядка и безопасности граждан.
На развернутых учебных точках особое внимание личного состава было обращено на соблюдение требований безопасности при выполнении служебно-боевых задач, а также профилактику обморожений и переохлаждений. Изучены методы оказания доврачебной помощи себе, коллегам и обратившимся гражданам.
Мероприятия зимнего периода подготовки продлятся до мая и завершатся итоговой проверкой, на которой руководством будет оценено состояние боевой готовности, вооружения и военной техники, а также уровень профессиональной и физической подготовки личного состава.
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