Итоги национального проекта «Здравоохранение» в БУ «Центр общей врачебной практики»
Строительство. В июле 2023 года распахнула свои двери новая поликлиники в п. Мулымья БУ «Центр общей врачебной практики». Её появление стало возможным благодаря программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Модернизация первичного звена здравоохранения». Строительство велось с 1 июля 2022 года, площадь помещения составляет 540 м2. «Новая поликлиника рассчитана на 100 посещений в смену и шесть коек дневного стационара, который работает в три смены, – рассказывает Ольга Васильевна, врио главного врача "Центра ОВП". – Здание имеет пять отдельных входов
для разграничения потоков пациентов. Светлые и просторные кабинеты соответствуют санитарным правилам и нормативам. Расположение кабинетов позволяет оптимизировать работу медицинского персонала и сокращает время пребывания пациентов в поликлинике».
Как отмечает руководство поликлиники, здание функциональное и безопасное: «По всему периметру установлена приточно-вытяжная вентиляция, противопожарная сигнализация
и камеры видеонаблюдения, есть своя система очистки воды и индивидуальный тепловой пункт», – добавляет врио главного врача. К БУ «Центр общей врачебной практики» прикреплено населения: 4107, из них дети – 803, работают 12 врачей и 36 средних медицинских работника. За период работы новую поликлинику посетило 4123 человека (41146 посещений).
Кадры. Благодаря нацпроекту, в рамках программы «Земский доктор/фельдшер»
в фельдшерско-акушерский пункт посёлка Ушья в 2019 года удалось привлечь фельдшера Екатерину Владимировну Айрих (на данный момент находится в отпуске по уходу
за ребенком).
Диспансеризация. В этом году план по диспансеризации определенных групп взрослого населения составлял 1110, из них 693 старше трудоспособного возраста. Прошли – 1114,
из них 695 старше трудоспособного возраста. Диспансеризацию репродуктивного возраста прошли 314 женщин и 160 мужчин. Профилактическими осмотрами охвачено 436 человек. При проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения
и профилактического осмотра впервые выявлено 125 заболеваний, 64 пациента поставлены на диспансерный учет. С 2019 по 2024 диспансеризация была проведена 4 655 пациентам.
dzhmao.ru