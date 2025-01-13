Уже в апреле вырастут почти на 15% социальные пенсии граждан России
Очередная индексация социальных пенсий в России произойдет в апреле 2025 года. Рост составит 14,75%.
О новости сообщает VSE42.Ru со ссылкой на РИА «Новости». Информагентству рассказал о повышении пенсий депутат Государственной Думы РФ Никита Чаплин. Они увеличатся почти на 15%.
– С апреля 2025 года социальные пенсии увеличатся на 14,75%, – уточнил депутат и добавил, что средний размер выплат к концу 2025 года достигнет 15 456 рублей.