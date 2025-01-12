Руслан Кухарук поздравил работников прокуратуры Югры с профессиональным праздником
Губернатор Югры принял участие в торжественной церемонии посвященой Дню работника прокуратуры Российской Федерации и вручил окружные награды.
В церемонии вручения наград приняли участие заместитель председателя Думы Югры Владимир Семенов, прокурор Ханты-Мансийского автономного округа Евгений Ботвинкин, руководители правоохранительных, судебных и других государственных органов власти.
Губернатор подчеркнул, что прокуроры Югры успешно справляются с миссией служить Отечеству, защищать права югорчан не только в соответствии с требования федерального законодательства, но и своим личным подходом к делу. По словам главы региона, сотрудники проявляют внимание к каждому нуждающемуся в защите человеку, который живет на территории Югры, и неравнодушная позиция работников прокуратуры автономного округа видна всем жителям региона.
«Большая работа проводится совместно с органами местного управления, органами региональной власти, федеральными органами власти. Под вашим пристальным вниманием — те, кто нуждается в помощи и в законной опеке: дети, которые остались без родителей, социально незащищенные категории граждан. Особое внимание — к нашим военнослужащим, которые принимают участие в специальной военной операции, их семьи. Именно вы первыми приходите на помощь, когда необходимо неординарное решение. Благодарю вас за совместную работу, неравнодушие. Благодарю ветеранов, которые делятся своим опытом с современным поколением работников прокуратуры. Самое главное — не потерять профессионализм, который всегда отличал работников прокуратуры Югры. Именно такой подход позволяет нам сегодня говорить о том, что Югра является одним из лидеров по защите прав и законных интересов граждан», - обратился к сотрудникам Руслан Кухарук.