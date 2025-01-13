Изменения в правила авиаперевозки детей приняты в Югре

Праздник, посвященный особо охраняемым природным территориям, был учрежден в 1997 году.

Дата – 11 января – обусловлена тем, что именно в этот день, в 1917 году, в нашей стране с целью охраны соболя в Бурятии был создан первый государственный природный заповедник – Баргузинский.