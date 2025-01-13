Изменения в правила авиаперевозки детей приняты в Югре
Ряд изменений в правила перевозки детей до 12 лет авиационным транспортом принят Приказом Минтранса России и распространяется также на Югру.
Обновленные Правила гласят, что авиаперевозчик обязан бесплатно предоставить ребенку в возрасте до двенадцати лет и сопровождающему его пассажиру соседние пассажирские места на борту воздушного судна в одном ряду, не разделенные проходом.
Также не будут взимать дополнительную плату за выбор и предоставление при регистрации с пассажиров соседних пассажирских мест, в соответствии с классом обслуживания на борту воздушного судна и с соблюдением требований безопасности полетов.
Правилами также закреплена скидка в полцены на детский билет.
«Внутренняя перевозка детей в возрасте до двух лет, являющихся гражданами РФ, с предоставлением им по просьбе сопровождающего пассажира отдельного места, а также внутренняя перевозка детей в возрасте от двух до двенадцати лет, являющихся гражданами РФ, с сопровождающими их пассажирами осуществляется со скидкой в размере 50 процентов от тарифа (кроме тарифа первого класса, тарифа бизнес-класса), за исключением внутренней перевозки по маршрутам, государственная поддержка которых осуществляется за счет средств бюджета соответствующего уровня бюджетной системы РФ, и (или) внутренней перевозки, размер платы за которую установлен перевозчиком и согласован Президентом РФ или Правительством РФ, а также внутренней перевозки, размер платы за которую определен Правительством РФ», – пояснила заместитель начальника управления по исполнению федерального законодательства прокуратуры автономного округа Марьяна Королёва.
Изменения закреплены в Приказе «О внесении изменений в Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей».