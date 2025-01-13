11 января – День заповедников и национальных парков России
Праздник, посвященный особо охраняемым природным территориям, был учрежден в 1997 году.
Дата – 11 января – обусловлена тем, что именно в этот день, в 1917 году, в нашей стране с целью охраны соболя в Бурятии был создан первый государственный природный заповедник – Баргузинский.
По данным Минприроды РФ, сейчас в стране насчитывается почти 13 тысяч особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального, регионального и местного значения. Особо охраняемых природных территорий федерального значения – 237, в том числе – 109 государственных природных заповедников, 65 национальных парков, 63 государственных природных заказника. Из них в ведении Минприроды России находятся 230 ООПТ, включая 105 государственных природных заповедников, 63 национальных парка и 62 государственных природных заказников федерального значения.
С ребятами из начальной школы была проведена игровая познавательная программа, посвящённая этому дню. И.Н. Соколов рассказал ребятам о заказнике «Берёзовский», который находится на территории Берёзовского района, а также поиграли в познавательные игры «Узнай животное», «Цепочка», «Краснокнижные животные», «Земля, воздух, вода – лучшие друзья».
Марина Табун,
пгт Берёзово