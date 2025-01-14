В Югре сотрудники Росгвардии поздравили журналистов с Днем российской печати
В День российской печати, который ежегодно отмечается 13 января, специалисты пресс-службы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре поздравили журналистов газет с профессиональным праздником.
Тесное взаимодействие с редакциями местных и региональных печатных изданий помогает представителям Росгвардии информировать и консультировать граждан по вопросам относящихся к компетенции ведомства, проживающих в отдаленных и труднодоступных уголках автономного округа, в том числе коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни.
«Сегодня мы хотим поблагодарить всех наших коллег-журналистов за их профессиональный подход, честность и ответственность при освещении работы Росгвардии», — отметила начальник пресс-службы Управления Росгвардии по ХМАО — Югре подполковник полиции Наталья Васильченко.
В рамках встреч представители Росгвардии и журналистского сообщества обсудили проведение совместных информационных проектов в рамках Года защитника Отечества.
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