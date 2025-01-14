Валентина Узель и Любовь Мерова стали «Журналистами года» в номинации «Родное слово»
С чем мы, коллеги, журналисты объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», поздравляем и желаем дальнейших творческих успехов. Валентина Узель (Хозумова) вот уже более 30 лет трудится в окружной мансийской газете «Луима сэрипос» («Утренняя заря»), Любовь Мерова – молодой корреспондент ГТРК «Югория».
Вчера, 13 января, в День российской печати губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил медиасообщество автономного округа: «Поздравляю журналистов Югры с профессиональным праздником! Желаю сотрудникам средств массовой информации крепкого здоровья, вдохновения, понимания родных и близких, а также трепетного отношения к своему слову и делу!»
Затем состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Журналист года». Отметим, что на конкурс поступило более 1 000 заявок по 23 номинациям.
Поздравляя победителей, глава региона отметил: «Ежедневно вы поднимаете самые актуальные и важные темы, рассказываете об успехах югорчан, о строительстве дорог, школ и больниц, а также о службе наших защитников в зоне проведения специальной военной операции. Работа средств массовой информации помогает объективно посмотреть на проблемы и вопросы, обозначенные жителями нашего региона, оперативно отреагировать и рассказать о решениях».
«Журналистом года» стала Евгения Самойлова – шеф-редактор корпункта ГТРК «Югория» в Нягани. Награду присудили за вклад в развитие региональной журналистики.
Дорогие коллеги, поздравляем вас с победой в творческом конкурсе «Журналист года» и желаем новых творческих успехов!
Коллектив объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»