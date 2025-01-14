Ханты-Мансийский театр кукол открыл приём заявок на VIII Фестиваль семейных кукольных спектаклей «ВАРЕЖКА».
Традиционно самый тёплый фестиваль Ханты-Мансийска пройдёт с февраля по март: старт 8 февраля, финальный показ – 23 марта 2025 г.
Принять участие в фестивале может любая семья города Ханты-Мансийска, желающая проявить своё творческое начало и на два месяца перевоплотиться в актёров, режиссёров и художников собственного театра.
Заявку на участие можно заполнить через форму на сайте https://hmtk.ru/festival-varezhka/ до 26 января включительно. Количество участников ограничено.