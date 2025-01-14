ФЕДЕРАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ по родным языкам и литературам народов РФ
До 19 января 2025 года продлен прием заявок на участие в Северо-Восточной олимпиаде школьников по профилю "родные языки" (мансийский, хантыйский (казымский диалект), ненецкий).
Северо-Восточная олимпиада школьников по профилям "родные языки" и "филология (русский язык, литература)" входит в Перечень олимпиад школьников Минобрнауки РФ (№78, пр. №571 от 30.08.2024), что предоставляет ее победителям и призерам возможность:
- зачисления без вступительных испытаний в определенные вузы РФ (в т.ч. в институт народов Севера РГПУ им. А.И.Герцена) на ряд направлений подготовки (в соответствии с Правилами приема вуза и при условии сдачи ЕГЭ по русскому языку на 75 баллов и выше);
- получения 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку (в соответствии с Правилами приема вуза и при условии сдачи ЕГЭ по русскому языку на 75 баллов и выше);
- получения дополнительных баллов при поступлении в вузы страны на направления подготовки/специальности, соответствующие профилю олимпиады (в соответствии с Правилами приема вуза).
Дипломы олимпиады действительны в течение 4-х лет.
К участию приглашаются учащиеся 8-11 классов.
Олимпиада проводится в два этапа:
- первый (отборочный) – дистанционно на платформе https://olympiadsvosh.s-vfu.ru с 11 ноября 2024 г. по 19 января 2025 г.
- второй (заключительный) – очно на базовых площадках в ХМАО-Югре – февраль-март 2025 г.
На портале проведения олимпиад https://olympiadsvosh.s-vfu.ru/ размещены демо-версии отборочного этапа для предварительного ознакомления.