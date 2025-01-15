В Ханты-Мансийске появится стела «Город трудовой доблести»
В Ханты-Мансийске появится новое общественное пространство, центр которого украсит стела «Город трудовой доблести». Идея возведения стелы была озвучена на совместном рабочем совещании губернатора Югры с администрацией Ханты-Мансийска.
Участники совещания обсудили концепцию и варианты размещения стелы «Город трудовой доблести», рассмотрели детали проекта, дизайн и элементы оформления монумента.
«Задача стоит серьезная: в сжатые сроки подготовить площадку, возвести саму стелу и благоустроить прилегающую территорию. При разработке проекта важно учесть мнения ветеранов и югорчан. Поручил главе города Максиму Павловичу Ряшину в ближайшее время провести общественные обсуждения, на которых представить варианты проекта, определиться с местом расположения стелы», — написал в своем телеграм-канале губернатор Югры Руслан Кухарук.
В этом году наша страна отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Глава региона отметил, что в Югре создан организационный комитет, который сейчас прорабатывает план тематических мероприятий на основе предложений общественных организаций, неравнодушных жителей и ветеранского сообщества.
«Поставил задачу коллегам приложить максимум усилий для того, чтобы установить в Ханты-Мансийске стелу «Город трудовой доблести» именно в этом году. Ее создание — это еще одна возможность сказать слова благодарности нашим ветеранам, тем, кто во время войны ковал Победу в тылу», — отметил Руслан Кухарук.
Реализация проекта находится на контроле у партии «Единая Россия» и Российского военно-исторического общества.