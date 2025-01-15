Темно и страшно интересно будет посетителям музея в Ханты-Мансийске 24 января
В преддверии Дня российского студенчества Музей Природы и Человека в Ханты-Мансийске традиционно подготовил программу «Ночь студента».
«Команда Музея знает толк в студенческой жизни и с любовью вспоминает время зачетов, семинаров и веселых компаний до утра. Даже сессия и пересдачи сейчас вспоминаются как приключение, наполненное недосыпом, чудом сданными экзаменами, ну и, конечно, дружбой на всю жизнь», — написали организаторы акции в своих соцсетях.
Напомним, что в прошлом году посетители гуляли по темному музею, рассмотривая привычные экспонаты при свете фонариков в сопровождении невероятных истории, баек, мифов и легенд. «Ночь археологических ужасов», «Ночь в музее (палеонтология)», «Что делают звери, пока все спят?», вlackout, ужасающие квесты, страшные истории и многое другое подготовили тогда сотрудники для посетителей.
В этом году легендарная «Ночь студентов» пройдет под лозунгом «Темно и страшно интересно» 24 января.
Музейщики ждут в гости студентов, абитуриентов и всех, кто молод душой.