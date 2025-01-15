В 2025 году СИБУР поддержит 158 проектов по итогам грантового конкурса «Формулы хороших дел»
СИБУР подвел итоги десятого грантового конкурса в рамках программы «Формула хороших дел». В 2025 году компания поддержит реализацию 158 проектов в 16 городах России. В т.ч. 19 социальных проектов будут реализованы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Как и в предыдущие годы, большинство инициатив сосредоточено на охране окружающей среды, культуре и спорте — на каждую из этих сфер пришлось порядка 25% от общего числа заявок. Остальные заявки касались проектов в области улучшения городской инфраструктуры, образования, науки и волонтерства. Основными грантополучателями стали бюджетные организации социальной сферы: школы, библиотеки, дома творчества и спортивные учреждения, а также некоммерческие организации.
Елена Снежко, руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел»:
«Десятый юбилейный грантовый конкурс в рамках программы «Формула хороших дел» стал символической отметкой нашего вклада в социально-экономическое развитие городов присутствия СИБУРа. За прошедшие 8 лет мы поддержали много успешных инициатив, которые не только повлияли на качество жизни, но и способствовали формированию сообществ единомышленников. Мы благодарим всех участников и с нетерпением ждем старта реализации проектов победителей в 2025 году».
В трёх городах ХМАО-Югры — Нижневартовске, Нягани и Пыть-Яхе — в 2025 году будет реализован ряд инициатив, направленных на развитие экологии, инклюзии, культуры, творчества, спорта и улучшения городского пространства.
В Нижневартовске планируется реализация 10 проектов, среди которых:
- торжественное закрытие фестиваля искусств и спорта «Самотлорские ночи-2025» с участием звёзд российской эстрады;
- создание мастерской ресайклинга по переработке пластика на базе средней школы №44;
- фестиваль экологической культуры «Хит сезона», направленный на развитие ответственного потребления у подростков;
- строительство центра духовно-нравственного развития «Яшма» на базе лесного комплекса ЯГОМ с размещением модульных конструкций «Типи Глэмп»;
- проект «Фокус на природу» с установкой фотоловушек в парке «Сибирские Увалы» для мониторинга передвижения редких животных, занесенных в Красную книгу;
- популяризация закаливания и здорового образа жизни через деятельность клуба «Бодрячок»;
- киберспортивные игры для молодежи «Цифровые легенды»;
- проведение VIII Международного театрального фестиваля спектаклей малых форм «Северные встречи» на базе Городского драматического театра. У горожан будет возможность увидеть лучшие спектакли театров малых форм России и зарубежья.
В Нягани будет реализовано три крупных социальных проекта:
- игры Северной лиги Международного союза КВН с участием звёздных команд Клуба веселых и находчивых;
- летний досуговый проект «Формула нашего лета». В рамках проекта запланировано проведение шести различных мероприятий для детей и молодежи города, в т.ч. на территории дворовых площадок;
- фестиваль молодежных субкультур «Друза», символизирующий единство и многогранность.
Жителей Пыть-Яха ждет шесть ярких проектов, среди которых:
- открытие мобильной телестудии «Мир медиа» на базе телекомпании «Пытьях-Информ» для проведения профориентационных экскурсий;
- открытие уличного кинотеатр «Гармония Кадра» с бесплатными показами фильмов летними субботними вечерами;
- проекты «МЕДИАКЛУБ» и «ПМК-медиа», направленные на развитие медиатворчества у молодежи;
- постановка спектакля для обсуждения проблем буллинга среди молодежи в рамках проекта «Подростки для подростков»;
- создание киберпространства для подрастающего поколения на базе спортивной школы «Олимп».
Генеральный директор «СибурТюменьГаза» Александр Олифиренко отметил важность программы «Формула хороших дел» для социальных изменений региона. По его словам, конкурс стал знаковым событием, отражающим вклад компании в социально-экономическое развитие северной территории:
«Социальный проект СИБУРА «Формула хороших дел» — это не только способ поддержать инициативы, но и возможность сплотить города ХМАО вокруг общей цели: улучшить жизнь людей и сохранить нашу уникальную природу. Вклад компании в эти проекты помогает создать крепкое и осознанное сообщество, где каждый человек чувствует свою значимость и ответственность за будущее».
Всего на конкурс программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» была подана 471 заявка. Выбор победителей осуществляла конкурсная комиссия, состоящая из представителей компании.
«Формула хороших дел» остается важным инструментом для создания благоприятной среды в регионах, где работает компания. В 2025 году победившие проекты продолжат укреплять связи между людьми, продвигая идеи сотрудничества и устойчивого развития.