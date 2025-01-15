В Югре подвели итоги регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология»
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре завершены запланированные к реализации мероприятия регионального проекта «Сохранение лесов» – составной части национального проекта «Экология», который действовал с 2019 по 2024 годы.
Всего на реализацию проекта – увеличение площади лесовосстановления, оснащение специализированной лесопожарной, лесохозяйственной техникой и формирование запаса лесных семян – в автономный округ из федерального бюджета поступило 414,8 миллиона рублей.
Региональный проект «Сохранение лесов» направлен на сбережение лесов автономного округа за счет увеличения площадей восстановления лесов с одновременным повышением эффективности борьбы с лесными пожарами.
Ключевой показатель проекта – обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 % – достигнут.
На протяжении всего периода действия национального проекта в Югре регулярно перевыполняли план по лесовосстановлению. Так, в 2024 году лесовосстановительные работы выполнили на площади 26,6 тысячи га. Всего с 2019 года в регионе восстановили леса на площади 164,9 тысячи га.
Кроме того, для увеличения площади лесовосстановления сформирован страховой фонд семян сосны обыкновенной в объёме свыше 285 кг, выращено 31,8 млн штук посадочного материала лесных растений, 5,8 млн которых – в 2024 году.
Для предупреждения и тушения лесных пожаров парк лесопожарной техники и оборудования Базы авиационной и наземной охраны лесов Югры пополнился на 894 единицы общей стоимостью 264,6 млн рублей.
Эти результаты свидетельствуют о высокой эффективности проведённых в Югре мероприятий и значительном вкладе в сохранение и восстановление лесов России.
«Ключевые задачи национального проекта «Экология», поставленные перед автономный округом, решены. С 2025 года на смену ему придет новый проект – «Экологическое благополучие». Федеральный проект «Сохранение лесов», региональный портфель которого реализует Депнедра и природных ресурсов Югры, в рамках нового национального проекта продлен до 2030 года», – отметил первый заместитель Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа Егор Збродов.