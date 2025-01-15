В Югре подвели итоги работы «телефона доверия» по фактам коррупционной направленности за 2024 год
Департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции автономного округа подвел итоги работы «телефона доверия» по фактам коррупционной направленности за 2024 год.
В течение года на «телефон доверия» поступило 40 обращений от граждан, что на 7% меньше по сравнению с 2023 годом.
Наибольшая активность граждан наблюдалась в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Мегионе, Сургуте и Нефтеюганском районе. При этом ни одно из поступивших сообщений не содержало фактов нарушения антикоррупционного законодательства.
Все обращения были рассмотрены, из них: 15 получили разъяснительные ответы и консультативную помощь, а 25 направлены на дальнейшее рассмотрение по компетенции.
По данным Департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции автономного округа, граждане чаще всего обращались с проблемами в сферах жилищно-коммунального хозяйства и социального обеспечения, а также с вопросами, касающимися правоохранительных и судебных органов.
Снижение числа обращений в 2024 году свидетельствует об эффективности работы органов государственной власти и местного самоуправления автономного округа в сфере профилактики коррупции.