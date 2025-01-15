Югорские проекты стали победителями Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации подведены итоги Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи в 2024 году. По итогам, сразу два югорских проекта – в числе лучших.
Второе место в номинации «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» заняло муниципальное автономное учреждение Сургутского района «Районный молодежный центр» с практикой «Проект «Держим курс на работу», также на втором месте в номинации «Сохранение и привлечение молодежного кадрового потенциала региона» – общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» с практикой «Комплексный подход к формированию кадровых ресурсов газотранспортного предприятия: от школы до молодых специалистов».
«Районный молодежный центр» в Сургутском районе помогает подросткам с профессиональным самоопределением, обучением и трудоустройством. В среднем за год он устраивает на работу порядка 1,8 тысячи подростков. Всего с 2000 по 2024 год было трудоустроено более 39 тысяч ребят по различным специальностям. Популярными направлениями у подростков являются вожатское дело и делопроизводство, также у участников есть возможность познакомиться с более редкими профессиями: костюмер, кастомайзер и копирайтер.
Одним из важнейших приоритетов социальной и кадровой политики ООО «Газпром трансгаз Югорск» является подготовка будущих газовиков, которая начинается еще со школьной и вузовской скамьи. Компания ведет профориентационную деятельность с учащимися начального, среднего и старшего звеньев общеобразовательных школ. Ежегодно на предприятие трудоустраивается порядка 200 выпускников высших и средне-специальных учебных заведений. Предприятие помогает молодым специалистами адаптироваться на новом рабочем месте, оказывает содействие в становлении начинающих профессионалов. Филиалы компании предоставляют возможность получить первый трудовой опыт по специальности студентам, организуя для них различные виды практики.
Стоит отметить, что целью конкурса является выявление лучших практик в сфере трудоустройства молодежи. В прошедшем году для участия во Всероссийском конкурсе было подано 780 заявок от организаций из 77 субъектов Российской Федерации, из которых членами экспертного совета было отобрано 699 заявок. По итогам финального этапа конкурса победителями определены 79 организаций из 40 субъектов Российской Федерации.
К участию в конкурсе допускались организации, осуществляющие реализацию практик трудоустройства молодежи в различных сферах экономики на территории России: федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, государственные корпорации, государственные и муниципальные учреждения, образовательные организации, а также индивидуальные предприниматели, коммерческие организации и некоммерческие организации.