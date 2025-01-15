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Офицер Росгвардии принял участие в торжественном открытии мероприятий, посвященных Году защитника Отечества в России

15.01.2025

В сургутском лицее имени генерал-майора Василия Хисматулина врио командира ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Игорь М. принял участие в торжественном построении, посвященном открытию Года защитника Отечества в России и Года исторического наследия в Югре. Офицер ведомства был удостоен почетного права поднять флаг Российской Федерации под гимн страны.

На мероприятии присутствовали кадеты лицея, члены военно-патриотических движений и клубов, ветераны органов внутренних дел Российской Федерации. Среди гостей был также председатель президиума регионального отделения «Офицеры России» в ХМАО – Югре подполковник в отставке Александр Сусидко. 

Выступающие отметили важность встреч, запланированных в рамках Года защитника Отечества в России. Они направлены на увековечение памяти героев, которые отдали свои жизни за Родину, и на воспитание молодого поколения в духе патриотизма и уважения к историческому наследию.  

На торжественной линейке был дан старт месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы, который направлен на формирование гражданской позиции, высокой социальной активности и верности своему Отечеству.

В течение двух месяцев кадеты продемонстрируют свой физический и творческий потенциал через участие в Спартакиаде по военно-спортивным состязаниям и Творческом фестивале.

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Сайт ТУ Росгвардии по ХМАО - Югре

15.01.2025

15.01.2025