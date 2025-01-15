Офицер Росгвардии принял участие в торжественном открытии мероприятий, посвященных Году защитника Отечества в России
В сургутском лицее имени генерал-майора Василия Хисматулина врио командира ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Игорь М. принял участие в торжественном построении, посвященном открытию Года защитника Отечества в России и Года исторического наследия в Югре. Офицер ведомства был удостоен почетного права поднять флаг Российской Федерации под гимн страны.
На мероприятии присутствовали кадеты лицея, члены военно-патриотических движений и клубов, ветераны органов внутренних дел Российской Федерации. Среди гостей был также председатель президиума регионального отделения «Офицеры России» в ХМАО – Югре подполковник в отставке Александр Сусидко.
Выступающие отметили важность встреч, запланированных в рамках Года защитника Отечества в России. Они направлены на увековечение памяти героев, которые отдали свои жизни за Родину, и на воспитание молодого поколения в духе патриотизма и уважения к историческому наследию.
На торжественной линейке был дан старт месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы, который направлен на формирование гражданской позиции, высокой социальной активности и верности своему Отечеству.
В течение двух месяцев кадеты продемонстрируют свой физический и творческий потенциал через участие в Спартакиаде по военно-спортивным состязаниям и Творческом фестивале.
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