Югра готовится к празднованию 80-летия Победы
Подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, проведению Года защитника Отечества и Года исторического наследия в Югре обсудили в ходе сегодняшнего заседания окружного правительства.
- Поручил коллегам совместно с муниципалитетами, общественными и ветеранскими организациями разработать комплекс тематических мероприятий, которые будут отражать специфику нашего региона и учитывать его особенности, - написал в своем телеграм-канале губернатор Югры Руслан Кухарук.
Особое внимание было уделено подготовке решений, связанных с мерами поддержки участников специальной военной операции и их семей.
- Во время встречи с супругами и матерями мобилизованных звучал запрос на компенсацию проезда к месту проведения служащим отпуска и обратно. Решением Правительства Югры устанавливаем для семей мобилизованных граждан материальную помощь в размере 25 000 рублей. Новая мера поддержки будет предоставляться на каждого члена семьи, - сообщил губернатор.
Также глава региона прокомментировал гибель жителя Нижневартовска, доставлявшего груз для наших бойцов.
- К сожалению, на этой неделе мы узнали о трагическом событии. В результате атаки ВСУ погиб мирный житель Нижневартовска Сергей Чернышов, который доставлял груз, собранный неравнодушными жителями и организациями для наших бойцов. Его спутники Сергей Кучеренко и Василий Маркин сейчас в больнице с ранениями. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего. Поручил департаменту социального развития оказать всю необходимую поддержку семьям югорчан, департаменту здравоохранения предоставить медицинскую помощь пострадавшим жителям Нижневартовска совместно с коллегами из Донецкой Народной Республики, - подчеркнул Руслан Кухарук.