Руслан Кухарук поручил правительству Югры обеспечить разработку паспортов региональных проектов
Губернатор Югры Руслан Кухарук поручил команде правительства округа до 31 января обеспечить разработку паспортов региональных проектов, направленных на достижение национальных целей.
«Начало года — это прежде всего старт большого количества мероприятий. Основное внимание должно уделяться реализации новых национальных проектов, а также максимально оперативному контрактованию и выполнению работ по ранее заключенным договорам», — написал в своем телеграм-канале губернатор по итогам прошедшего сегодня заседания правительства Югры.
Глава региона напомнил, что в конце прошло года председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, были утверждены паспорта национальных проектов на период 2025–2030 годы.
«В соответствии с этим решением поручил команде Правительства автономного округа до 31 января обеспечить разработку паспортов региональных проектов, направленных на достижение национальных целей», — сообщил Руслан Кухарук.