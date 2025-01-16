В Югре начались мероприятия недели памяти жертв Холокоста
Ханты-Мансийский автономный округ присоединился ко всероссийской, уже 11-й по счету акции памяти жертв Холокоста. Цикл мемориальных, культурных и образовательных мероприятий пройдет в регионе с 15 по 31 января.
Всего в Югре запланировано более 300 событий: возложения цветов, тематические уроки и встречи, выставки и экскурсии, викторины, кинопоказы. Большинство из них ориентировано на подрастающих северян — школьников, студентов колледжей и вузов. Так из поколения в поколение передается память о жертвах и выживших во времена ужасов геноцида, спасителях и освободителях.
В Ханты-Мансийском колледже-интернате «Центр искусств для одарённых детей Севера» пройдет историко-документальной выставки «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение», воспитанники Центра посмотрят документальный фильм «Аушвиц», а в государственной медицинской академии организована книжная выставка, посвященная неделе памяти жертв Холокоста.
Уроки памяти, тематические вечера пройдут в эти дни в школах региона, наглядные материалы и архивные документы опубликуют сайты муниципалитетов, музеев, библиотек.
15 января в Нижневартовске Центральная городская библиотека имени М.К. Анисимковой провела «Разговоры о важном», слушатели узнали о периоде преследования и массового уничтожения людей. А 27 января в 16 часов у памятника «Добрый ангел мира» запланирована церемония возложения цветов и минута молчания.
Акция 2025 года — особенная, ведь она проходит не только в год 80-летия Победы, но и в дни освобождения концлагеря «Аушвиц» (Освенцим) Красной армией. Советские войска вошли в лагерь смерти 27 января 1945 года — они были первыми беспристрастными свидетелями итогов фашистского геноцида еврейского народа. Международный день памяти жертв Холокоста — это день памяти около 2,8 миллиона евреев СССР, которых уничтожили нацисты.