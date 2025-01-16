Югорчане – в числе призеров конкурса «Спасибо Интернету»
Подведены итоги Всероссийского интерактивного конкурса личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2024». Ханты-Мансийский автономный округ вошел в ТОП-10 регионов России по количеству заявок на участие.
Всероссийский конкурс «Спасибо Интернету» проходил с 22 апреля по 10 ноября 2024 года. Организаторами мероприятия выступили ПАО Ростелеком, Социальный фонд России при содействии Координационного центра реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет грамотности граждан старшего возраста. К участию приглашались пенсионеры и граждане старшего возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы.
Всего на конкурс поступило более 4 970 заявок, в том числе 118 работ от пенсионеров Югры, это – 2,5% от всех работ, пришедших на конкурс. Средний возраст югорских участников составил 66 лет. Среди них 89% – женщины и лишь 11% – мужчины. Наибольшее количество работ заявлено в номинации «Мои интернет-достижения» – 84,8%.
Список авторов - призеров конкурса размещен на портале azbukainterneta.ru в разделе «Конкурс». Вручение призов планируется провести в регионах в январе-феврале 2025 года.