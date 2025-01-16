Большая часть югорчан знает о национальных проектах, реализующихся в России
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты мониторингового опроса об отношении россиян к реализации национальных проектов.
Национальные проекты России — это масштабные программы, направленные на достижение значимых изменений в различных сферах общественной жизни, улучшение качества жизни граждан и укрепление позиций страны в глобальной перспективе. Декабрьский замер ВЦИОМ показал, что информированность россиян о национальных проектах остается неизменной в течение последнего года: в среднем о них известно 73% наших сограждан, неизвестно 26%.
Возглавили рейтинг наиболее узнаваемых национальные проекты федерального масштаба, такие как «Демография» и «Здравоохранение». Также в топ-5 вошли «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Образование» и «Безопасные качественные дороги». В меньшей степени россияне знают о проектах «Платформа университетского технологического предпринимательства», «Международная кооперация и экспорт» и «Передовые инженерные школы».
В целом об отдельных направлениях в рамках реализации нацпроектов россияне осведомлены чуть хуже, чем о нацпроектах. Самым узнаваемым мероприятием остается материнский капитал, с данной мерой государственной поддержки семей с детьми известно абсолютному большинству наших сограждан - 98%. Хорошо знакомы опрошенным и такие меры как диспансеризация населения - 90%; использование раздела «Здоровье» на портале госуслуг для записи к врачу - 88%; раздельный сбор и переработка мусора - 88%; семейная ипотека - 88%; льготная ипотека - 88%; расселение аварийного жилья - 87%; благоустройство городской среды - 87%.
Социологическое исследование с целью выявления уровня информированности населения о реализующихся национальных проектах проводилось и отдельно в Югре экспертно-координационным центром окружного Правительства «Открытый регион».
В исследовании приняли участие 3300 респондентов. Приоритетными направлениями национальных целей жители Югры назвали комфортную и безопасную среду для жизни, а также достойный и эффективный труд, здоровье населения. Средний показатель известности национальных проектов в регионе составил 74,03%.
Лидерами по величине уверенного информирования в 2024 году являются национальные проекты «Демография» - 83,5%, «Образование» - 81,4%, Здравоохранение - 78,4%, Экология -79,3%, «Культура - 79,2%, «Жилье и городская среда» - 78,2%, «Туризм и индустрия гостеприимства» - 76,8%.