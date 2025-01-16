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Югорчан приглашают к участию в инновационных конкурсах для инженеров и ИТ-специалистов

16.01.2025

АНО Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» совместно с ведущими российскими компаниями и вузами дал старт четырём международным и национальным инициативам по решению ИТ-задач и работе над инженерными и творческими проектами от работодателей и ведущих технологических компаний. Все инициативы направлены на поддержку и развитие талантливой молодежи.

Жители России и других стран мира в возрасте от 16 лет могут принять бесплатное участие в конкурсах и побороться за главные призы: карьерные возможности, денежные вознаграждения и бесплатное обучение по различным направлениям креативной индустрии.

Так, с 10 января 2025 года открыт старт регистрации участников (команд) в следующих мероприятиях:

1. Международная олимпиада «IT⁠-⁠Планета 2025» (olymp.world-it-planet.org) – XVI практико-ориентированное соревнование, направленное на выявление и поддержку талантливой молодёжи в направлении информационных и инновационных технологий.

2. Неограниченные возможности 2025 (upcontest.ru) – программа по командной разработке инновационных проектов, улучшающих жизнь людей с инвалидностью и ОВЗ.

3. Кубок фиджитал спорттех инноваций 2025 (sporttechcup.ru) – открытый молодёжный конкурс по созданию технологических инноваций в области физической культуры и спорта.

4. Олимпиада по цифровой трансформации «Терра‑Политех 2025» (terra-politech.ru) – открытые соревнования в сфере цифровой трансформации социальных и технологических пространств.

Направленность конкурсной программы данных мероприятий соответствует национальным целям «Технологическое лидерство» и «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической и социально ответственной личности», охватывая востребованные направления.

Также конкурсная программа этого года затрагивает такие области, как программирование, робототехника, беспилотные авиационные системы, искусственный интеллект, сетевые технологии, VR/AR, свободное программное обеспечение, разработка мобильных приложений и чат-ботов, интернет вещей, цифровая трансформация социальных и технологических пространств, инновации в спорте и туризме и другие области.

Мероприятия проходят на платформе инновационных соревнований Braim.

Организатором мероприятий является АНО Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» при поддержке Минцифры России, Минобрнауки России, Ассоциации «РУССОФТ», АРПП «Отечественный софт», платформы инновационных соревнований BRAIM.

 

16.01.2025

16.01.2025