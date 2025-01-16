Югорчан приглашают к участию в инновационных конкурсах для инженеров и ИТ-специалистов
АНО Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» совместно с ведущими российскими компаниями и вузами дал старт четырём международным и национальным инициативам по решению ИТ-задач и работе над инженерными и творческими проектами от работодателей и ведущих технологических компаний. Все инициативы направлены на поддержку и развитие талантливой молодежи.
Жители России и других стран мира в возрасте от 16 лет могут принять бесплатное участие в конкурсах и побороться за главные призы: карьерные возможности, денежные вознаграждения и бесплатное обучение по различным направлениям креативной индустрии.
Так, с 10 января 2025 года открыт старт регистрации участников (команд) в следующих мероприятиях:
1. Международная олимпиада «IT-Планета 2025» (olymp.world-it-planet.org) – XVI практико-ориентированное соревнование, направленное на выявление и поддержку талантливой молодёжи в направлении информационных и инновационных технологий.
2. Неограниченные возможности 2025 (upcontest.ru) – программа по командной разработке инновационных проектов, улучшающих жизнь людей с инвалидностью и ОВЗ.
3. Кубок фиджитал спорттех инноваций 2025 (sporttechcup.ru) – открытый молодёжный конкурс по созданию технологических инноваций в области физической культуры и спорта.
4. Олимпиада по цифровой трансформации «Терра‑Политех 2025» (terra-politech.ru) – открытые соревнования в сфере цифровой трансформации социальных и технологических пространств.
Направленность конкурсной программы данных мероприятий соответствует национальным целям «Технологическое лидерство» и «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической и социально ответственной личности», охватывая востребованные направления.
Также конкурсная программа этого года затрагивает такие области, как программирование, робототехника, беспилотные авиационные системы, искусственный интеллект, сетевые технологии, VR/AR, свободное программное обеспечение, разработка мобильных приложений и чат-ботов, интернет вещей, цифровая трансформация социальных и технологических пространств, инновации в спорте и туризме и другие области.
Мероприятия проходят на платформе инновационных соревнований Braim.
Организатором мероприятий является АНО Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» при поддержке Минцифры России, Минобрнауки России, Ассоциации «РУССОФТ», АРПП «Отечественный софт», платформы инновационных соревнований BRAIM.