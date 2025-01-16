Начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре провел ежегодную пресс-конференцию с журналистами региона
В Ханты-Мансийске на площадке регионального информационного центра «Югра» состоялась пресс-конференция начальника Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковника полиции Евгения Симакова.
Руководитель ведомства в режиме онлайн трансляции озвучил результаты служебной деятельности теруправления за 2024 год и рассказал журналистам, какая работа ведется по противодействию современным вызовам и угрозам.
В минувшем году благодаря тесному межведомственному взаимодействию правоохранительных органов Росгвардией было обеспечено своевременное реагирование на складывающуюся оперативную обстановку в регионе. Сотрудники спецподразделений ОМОН и СОБР выполнили свыше 1 900 служебно-боевых задач, оказали содействие правоохранительным органам в задержании более 330 подозреваемых в уголовно-наказуемых деяниях, таких как: государственная измена, организация незаконной миграции, контрабанда сильнодействующих веществ, разбой, убийство и другие.
Инспекторы лицензионно-разрешительной работы оказали свыше 45 тысяч государственных услуг населению, провели около 14 тысяч плановых проверок обеспечения условий сохранности оружия. Из незаконного оборота было изъято более 1000 единиц гражданского оружия. Вынесено свыше 2 тысяч заключений об аннулировании лицензий и разрешений на оружие.
Под постоянной охраной экипажей вневедомственной охраны Росгвардии находится порядка 10 тысяч объектов различных форм собственности, в том числе более 800 образовательных учреждений региона. За 2024 год нарядами групп задержаний пресечено около 600 правонарушений, принято участие в раскрытии 32 преступлений. Задержано 120 нарушителей правопорядка, находящихся в розыске.
Также полковник полиции Евгений Симаков проинформировал журналистов о положительных примерах несения службы, спасении граждан, упомянув самые яркие моменты, когда в ноябре в Сургуте сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии старший сержант полиции Ислам Агаларов спас 18-летнюю девушку, выпавшую из окна 8 этажа жилого многоквартирного дома.
Военнослужащие и сотрудники ведомства принимают участие в обеспечении правопорядка на вновь освобожденных территориях и в зоне специальной военной операции. Более 100 росгвардейцев удостоены государственных и ведомственных наград. В октябре 2024 года сотрудник Сургутского межмуниципального отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по ХМАО – Югре прапорщик полиции Александр В. за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в районе проведения СВО, был награжден медалью «За храбрость» II степени. В 2023 году Александр ушел добровольцем на фронт. При выполнении боевой задачи, получив тяжелую контузию, Александр спас с поля боя раненного командира подразделения.
Отдельным блоком прозвучала информация об одном из важнейших направлений в обеспечении общественной безопасности — борьбе с беспилотными летательными аппаратами. В прошлом году в спецподразделениях ОМОН и СОБР были созданы подразделения по борьбе с БПЛА. Сотрудники прошли специализированное обучение и могут пресекать нахождение в воздухе беспилотника, подавляя его сигнал, воздействуя на пульт управления, повреждая или уничтожая аппарат.
В завершении пресс-конференции руководитель теруправления полковник полиции Евгений Симаков подчеркнул, что в декабре на военном совете руководящего состава Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации в Екатеринбурге было озвучено, что Управление Росгвардии по ХМАО — Югре в рейтинге шести подразделений УрФО по итогам служебной деятельности за 2024 год заняло достойное второе место, а Центр лицензионно-разрешительной работы признан лучшим на Урале.
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