Более 700 гладкоствольных ружей передали на передовую Росгвардейцы Югры
Более 700 единиц гладкоствольных ружей для борьбы с беспилотными летательными аппаратами в конце прошлого года подготовлено и передано на передовую военнослужащими Росгвардии.
«На фронт будут направлены ружья, обращенные в собственность Российской Федерации, а также изъятые и конфискованные за нарушения законодательства об оружии более года назад, – рассказал начальник Управления Росгвардии по Югре Евгений Симаков. – Преимущественно это гладкоствольное длинноствольное оружие 12 калибра, имеющее многозарядное устройство. Представители Министерства обороны Российской Федерации принимают рабочие экземпляры, после чего ружья будут доставлены на линию боевого соприкосновения, где их распределят между подразделениями».
Симаков пояснил, что согласно дополнений в ст. 19 Федерального закона от 08.08.2024 № 279 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии», находящиеся в собственности Российской Федерации оружие и (или) патроны к нему, подлежащие уничтожению в соответствии с действующим законодательством, могут использоваться для реализации полномочий, возложенных на федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, либо передаваться в иные государственные военизированные организации. Государственные военизированные организации осуществляют полномочия собственника в отношении оружия и (или) патронов к нему, переданных в соответствии с настоящей частью, и могут использовать (применять) их для реализации возложенных на эти государственные военизированные организации полномочий.
Также владельцы гражданского оружия могут пожертвовать его на нужды специальной военной операции.
«Владельцы оружия могут передавать свое оружие для нужд СВО в подразделения лицензионно-разрешительной работы территориального органа Росгвардии. При этом владельцу оружия необходимо написать заявление о добровольной сдаче этого оружия, в случае его пригодности оно будет использовано для нужд СВО, – объяснил начальник Управления Росгвардии по Югре. – При себе необходимо иметь: разрешение на хранение и ношение или на хранение и использование оружия, паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность, а также само оружие».
По словам Евгения Симакова наиболее востребованным в зоне СВО является отечественное и иностранное огнестрельное гладкоствольное многозарядное оружие калибров 12/70, 12/76, а также огнестрельное нарезное длинноствольное (карабины, винтовки) отечественного или иностранного производства калибров 7,62 мм, 8,6 мм, 12,7 мм.
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