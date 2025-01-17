В Югре стартовали соревнования по биатлону памяти героя, погибшего в ходе СВО
Традиционные окружные соревнования по биатлону среди юношей и девушек 17=18 лет, посвященные памяти Виктора Николаева, стартовали сегодня в Ханты-Мансийске.
Старты в честь югорчанина, погибшего в 2022 году в ходе выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции на территории Донбасса, проводятся на трассе Центра зимних видов спорта им. А. В. Филипенко уже в третий раз. В гонках принимают участие более 120 перспективных спортсменов из 8 муниципальных образований: Кондинского, Октябрьского, Сургутского районов, Нефтеюганска, Нижневартовска, Нягани, Урая и Ханты-Мансийска.
В церемонии открытия вместе с юными спортсменами приняли участие сотрудники регионального управления Росгвардии, боевые товарищи Виктора Николаева по отряду ОМОН «Стерх». Участников соревнований приветствовали заместитель начальника регионального управления Росгвардии по военно-политической работе подполковник Михаил Тримасов, главный тренер сборной Югры по биатлону Евгений Редькин, руководитель окружного филиала фонда «Защитники Отечества» Игорь Илык, мама героя Вера Николаевна, его вдова Ольга и маленькая дочь Евгения. Участники церемонии почтили память Виктора минутой молчания.
«В третий раз мы нашим дружным коллективом спортсменов и военнослужащих собираемся здесь, в Центре зимних видов спорта, на лыжне которого тренировался и занимался биатлоном Виктор Николаев. В 2022 году он геройски погиб, и сегодня мы низко склоняем головы перед мамой Виктора Верой Николаевной, перед супругой Ольгой и дочкой Женей. Мы разделяем боль утраты и уверяем, что никогда наша память о нем не угаснет в наших сердцах», - сказал, приветствуя участников, Михаил Тримасов.
Олимпийский чемпион Евгений Редькин напомнил, что Виктор Николаев в свое время был успешным спортсменом и входил в состав сборной Югры по биатлону.
«Здесь стоят биатлонисты, юноши и девушки, которые работают с оружием, понимают, что это серьезный военно-прикладной вид спорта. Надеюсь, мы вырастим достойную смену, которая любит Родину. Верю, что многие из вас не раз докажут, что вы лучшие, будете подниматься на пьедестал первенств, чемпионатов России и международных соревнований», - сказал Евгений Редькин.
Он напомнил, что по итогам первенств Югры среди ребят 17-18 и 15-16 лет, которые в эти дни параллельно будут проходить на ханты-мансийской трассе, определятся составы сборной округа разных возрастов для участия во всероссийских соревнованиях. Игорь Илык от имени фонда «Защитники Отечества» выразил признательность и благодарность матери Николая за то, что она воспитала героя.
«Низкий поклон вас, вечная память нашему герою. Мы будем в эти дни чествовать ребят, которые будут соревноваться в честь наших дедов — участников Великой Отечественной войны, в честь ветеранов специальной военной операции. Желаю хорошей лыжни, а всем нам победы и мирного неба», - сказал Игорь Илык.
Вера Николаева перед тем как открыть соревнования, передала юным спортсменам привет от первого тренера Виктора по биатлону.
«Он просил пожелать вам, участникам соревнований, успехов. От своего имени тоже пожелаю, чтобы вы продолжали заниматься спортом, достигали новых высот, по жизни шагали смело, не боялись невзгод. В добрый путь», - обратилась к ребятам мама героя.
В программе первенства Югры среди юношей и девушек 17-18 лет индивидуальные гонки на 10 и 12,5 км, а также спринт. Первый старт состоится завтра в 11 часов на трассе ЦЗВС им. А. В. Филипенко. Также в эти дни здесь пройдут гонки первенства автономного округа по биатлону среди юношей и девушек 15-16 лет в зачет XIX Спартакиады учащихся Югры, посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Оба соревнования завершатся 19 января.
Напомним, сержант Виктор Николаев погиб в марте 2022 года в ходе выполнения боевых задач на территории ДНР, ЛНР и Украины. Югорчанин награжден Орденом Мужества посмертно. Выступая за сборную Югры, Виктор получил звание мастера спорта России по биатлону. Первые соревнования, посвященные его памяти, состоялись в Ханты-Мансийске в 2023 году.