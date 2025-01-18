Талинская врачебная амбулатория: 5 лет после переезда в новое здание
Для жителей в здании амбулатории также открыты подразделения других медицинских учреждений Югры - функционирует кабине врача-стоматолога, круглосуточный стационар, работают бригады скорой медицинской помощи. Медицинскую помощь здесь получают порядка 3,5 тысяч пациентов. Служба полностью укомплектована. Приемы осуществляют врач-терапевт, врач общей практики, врач акушер-гинеколог, врач-педиатр, врач-педиатр дневного стационара. По отдельным графикам для проведения периодических медицинских осмотров приезжают коллеги из Нягани (бригада специалистов «узкого» профиля).
В общей сложности, в Талинской амбулатории БУ «Няганская городская поликлиника» наблюдается 742 пациента в возрасте от 0-17 лет и 2667 граждан от 18 лет и старше.
На диспансерном учете состоит 387 детей и 2218 взрослых. Для населения доступен спектр диагностических обследований и исследований – рентген, ЭКГ, УЗИ, спирография, суточный мониторинг артериального давления (СМАД), открыты дневной стационар, лаборатория и процедурный кабинет.
Благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение» и Федеральной программе «Новая модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», стало возможным открытие кабинета кардиотокографии плода (КТГ) - диагностического метода оценки состояния плода, основанного на регистрации сердцебиения с помощью ультразвукового датчика. «В 2020 году переезд Талинской врачебной амбулатории в современное комфортабельное здание стало новой вехой развития медицины на отдаленных территориях Югры и новым этапом на пути
к удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи», -отметила Мария Пестова, исполняющая обязанности заведующей врачебной амбулатории.
Для жителей в здании амбулатории также открыты подразделения других медицинских учреждений Югры - функционирует кабине врача-стоматолога, круглосуточный стационар, работают бригады скорой медицинской помощи.
dzhmao.ru