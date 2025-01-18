В Югре стартует Открытый фестиваль анимационных фильмов «Неизведанная вселенная»
Окружной Дом народного творчества приглашает рассказать о традициях народов мира и бесценном историческом наследии с помощью анимационной техники и мультипликационных работ.
Победители фестиваля будут приглашены для награждения на XXIII Международный фестиваль кинодебютов «Дух огня», который пройдёт в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта 2025 года.
Заявку могут подать:
- любительские творческие коллективы, отдельные авторы, студии учреждений культуры, учебных заведений общего, дополнительного, профессионального образования;
- профессиональные творческие коллективы, отдельные авторы, специалисты студий, имеющие профильное образование (художники – графики, художники-аниматоры мультипликаторы, педагоги анимации).
На конкурс принимаются короткометражные анимационные фильмы продолжительностью от 1 до 10 минут, отражающие историю, обычаи и уклад жизни народов мира.
Работа должна быть создана не ранее января 2024 года.
В каких техниках можно представить фильм?
• пластилиновая анимация
• рисованная (классическая) анимация
• смешанная техника
• кукольная анимация
• компьютерная анимация
Заявки принимаются до 10 февраля 2025 года заполняйте заявку на платформе «Яндекс» по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/672afd00068ff00e54db5481/
Подробные условия проведения мероприятия прописаны в Положении фестиваля, прикреплённого ниже, также уточнить информацию можно по телефону: 8 (3467) 33-30-37.
Фестиваль проводится при поддержке регионального отделения «Ассамблея народов России» Югры, Департамента культуры Югры, Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова.