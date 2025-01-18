В Югре стартует Открытый фестиваль анимационных фильмов «Неизведанная вселенная»

Для жителей в здании амбулатории также открыты подразделения других медицинских учреждений Югры - функционирует кабине врача-стоматолога, круглосуточный стационар, работают бригады скорой медицинской помощи. Медицинскую помощь здесь получают порядка 3,5 тысяч пациентов.