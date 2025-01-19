Руслан Кухарук обсудил развитие Талинки с главами поселка и Октябрьского района
Губернатор Югры Руслан Кухарук после крещенских купаний вместе с главой Октябрьского района Сергеем Заплатиным и главой Талинки Андреем Останиным ознакомился с поселением и обсудил дальнейшее развитие территории.
По словам губернатора, главный запрос жителей поселка городского типа – расселение аварийного фонда.
«В домах, подлежащих сносу, проживают около 900 человек. Есть улицы и микрорайоны, которые полностью состоят из аварийных домов, что требует принятия комплексных решений, в том числе в рамках адресной программы по расселению. Поручил коллегам предоставить план будущей застройки поселения. Также посетил место строительства будущей школы — детского сада, к проектированию которой приступим в этом году, и две модульные котельные. Первая начала работу в прошлом году, вторая же еще в стадии строительства — заложен фундамент здания», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
При осмотре первого микрорайона Руслан Кухарук познакомился с Татьяной Зякиной — жительницей Талинки, чей дом был признан аварийным в 2020 году. Югорчанка рассказала о проблемах с качеством воды и отоплением, а также о повреждении одной из свай, на которой стоит дом. По ее приглашению губернатор зашел в дом и лично убедился в аварийности жилых помещений.
Глава региона сообщил, что следующее совещание со всеми руководителями муниципальных образований будет посвящено теме расселения аварийного фонда.
Относительно качества воды глава Октябрьского района Сергей Заплатин заверил, в этом году в Талинке будет проложена новая магистраль от водозабора до насосной станции протяженностью около 1,5 км.
«Поручил Сергею Владимировичу совместно с департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики проанализировать работу системы водоснабжения во всем поселении с учетом будущей нагрузки в связи с застройкой, разработать предложения, которые в первую очередь будут отвечать запросам жителей», — написал губернатор.