Руслан Кухарук окунулся в Крещение в купели на озере Лебяжье
Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил югорчан с великим православным праздником Крещения.
«С Крещением Господним, дорогие югорчане! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям! Пусть этот день станет для вас источником вдохновения и силы, вера укрепит дух, а крещенская вода принесет в ваши дома гармонию и радость!» — обратился глава региона к жителям автономного округа.
Руслан Кухарук отдал дань русской традиции и окунулся в Крещение в купели на озере Лебяжье в посёлке Талинка Октябрьского района. Там же глава региона посетил храм преподобного Серафима Саровского.
Руслан Кухарук отметил, что теплая зима внесла свои коррективы, толщина льда не позволила оборудовать купели на Оби и Иртыше, и напомнил о местах для погружений, организованных при храмах. Карту крещенских купелей в Югре ранее публиковала Ханты-Мансийская митрополия.