В Югре с начала текущего года введена новая льготная категория «Дети войны»
С 1 января 2025 года в Югре введена новая льготная категория «Дети войны». Под нее подпадают неработающие граждане, постоянно проживающие в округе, которые родились в период с 9 мая 1927 года по 9 мая 1945 года.
Для этой категории льготников, как сообщает Агентство социального благополучия Югры, предусмотрены следующие меры социальной поддержки:
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Ежемесячное денежное пособие (ЕДО) в размере 500 рублей;
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Компенсация расходов за ЖКУ в размере 50 %;
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Бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов;
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Услуги по оздоровлению на базе организаций социального обслуживания автономного округа.
Ежемесячное денежное пособие будет назначено беззаявительно (для граждан, состоящих на учете в Агентстве социального благополучия населения Югры по состоянию на 01.01.2025 года);
Для граждан, не состоящих на учете в Агентстве социального благополучия населения Югры, ЕДО будет назначено по заявлению, которое можно подать в Агентство по месту жительства.
Компенсация за ЖКУ назначается на основании заявления, при условии неполучения компенсации по другой льготной категории. Его можно подать через Госуслуги, МФЦ либо по почте в адрес Агентства социального благополучия населения Югры по месту жительства.
За дополнительной информацией можно обратиться по телефону горячей линии: 8-800-301-44-43 (с понедельника по субботу с 09:00 до 19:00).
Напомним, что в декабре в ходе прямой линии губернатор Югры Руслан Кухарук прокомментировал вопрос относительно новой региональной льготы для категории «дети войны». Он отметил, что югорчане на встречах с главой региона часто поднимали вопрос об установлении в регионе категории «дети войны».
«Здесь была консолидированная позиция всех партий, которые представляют интересы югорчан в окружной Думе. Инициатива была поддержана единогласно. Мы понимаем, что установление льгот — это возможность сказать людям этого поколения слова благодарности за тяжелые юные годы, за годы, потраченные на восстановления мирной жизни на территории, освобожденной от фашизма», — отметил тогда глава региона.