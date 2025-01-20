Студенты Югры могут вытянуть «Счастливый билет»
В преддверии дня российского студенчества в Югре стартует акция «Счастливый билет».
Студенты югорских вузов и ссузов могут отправить заявки с желаниями, связанными с приобретением развивающих и учебных материалов, книг, цифровой техники для учебы, спортивного инвентаря, костюмов, а также заявки на исполнение желания пройти практику в какой-либо престижной компании, встретиться с известной авторитетной личностью или посетить какое-либо историческое место, событие. А вот желания, связанные с покупкой недвижимости, транспорта, животных, не принимаются.
Акция «Счастливый билет 2025» стартовала в Югре 20 января. Для участия необходимо до 12 часов 24 января заполнить заявку с кратким описанием желания по ссылке.
Завершится акция 25 января. В День Студента из общего количества заявок случайным образом выбирается три «счастливых билета», которые исполняются в течение календарного года.
Такая добрая акция в Югре проводится с 2020 года.
В прошлом году «счастливый билет» достался студентам Югорского государственного университета, Нижневартовского госуниверситета и Няганского технологического колледжа. Все ребята загадали побывать в Санкт-Петербурге и побольше узнать о главных достопримечательностях нашей страны.