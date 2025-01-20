Артём Жога обсудил с главными федеральными инспекторами подготовку к 80-летию Победы
Особой заботой нужно окружить ветеранов, которых, к сожалению, с каждым годом становится меньше. И такая работа должна проводиться не только в юбилейные и праздничные дни, а на регулярной основе.
Об этом заявил полномочный представитель Президента России Артём Жога в ходе оперативного совещания с главными федеральными инспекторами, посвященном подготовке регионов Уральского федерального округа к 80-летию Победы, празднование которого состоится в этом году.
Он напомнил о том, что президент страны Владимир Путин поставил ряд задач, в числе которых присвоение всем ветеранам Великой Отечественной войны звания «Почётный гражданин» населённого пункта, в которых они проживают, организация единовременных выплат участникам войны, увековечение памяти о событиях тех лет. Глава государства также поручил предметно проанализировать состояние всех воинских захоронений и привести их в надлежащий вид. По мнению полпреда, к этой задаче нужно привлекать активистов молодёжных движений и волонтёрских организаций. В зимний период, пока работы по благоустройству и реставрации невозможны, необходимо провести ревизию мемориалов и наметить план действий, пишет официальный сайт полпреда.
«Прошу взять на контроль реализацию всех задач, поставленных Президентом, а также ход подготовки регионов к празднованию юбилея Победы», — поручил Артём Жога.