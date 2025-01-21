Отделение Социального фонда России по ХМАО-Югре оформило сертификаты на материнский капитал более 8,5 тысяч семьям в 2024 году
Для получения этой меры господдержки не нужно никуда обращаться и подавать заявления. Сертификат на материнский капитал оформляется по сведениям, поступившим из органов ЗАГС, а уведомление о размере маткапитала направляется владельцу в личный кабинет на портале госуслуг.
В 2024 году размер маткапитала на первого ребенка составлял 630 380 рублей. Если в семье рождался второй малыш, то полагалась доплата в размере 202 643 рубля. Если до появления второго или последующих детей у родителей не возникало права на получение маткапитала, то им положен сертификат на общую сумму 833 024 рубля.
Распорядиться средствами материнского капитала можно на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет для семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов на душу населения (в Югре – 42 504 рублей), накопительную пенсию, а также на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью.
Воспользоваться средствами маткапитала можно по достижении малышом трехлетнего возраста, в отношении которого возникло право на сертификат. Однако оплатить обучение и уход за ребенком в дошкольном учреждении, получить ежемесячную выплату, погасить ипотечный кредит и компенсировать стоимость товаров и услуг для детей с инвалидностью возможно сразу после получения сертификата.
«Кроме того, с сентября 2024 года семьи, у которых после распоряжения основной частью средств материнского капитала осталось ровно или менее 10 тысяч рублей, могут получить этот остаток в виде единовременной выплаты. Например, когда после всех распоряжений на сертификате осталось 8 000 рублей. Если неистраченный капитал больше 10 000, такой остаток не будет выплачен», – уточнила Ольга Галюк заместитель управляющего ОСФР по ХМАО – Югре.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).