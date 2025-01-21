В Югре завершился турнир по биатлону, посвященный памяти сотрудника Росгвардии Виктора Николаева
В Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко подведены итоги Первенства автономного округа по биатлону, посвященного памяти сотрудника ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре – кавалера ордена Мужества сержанта полиции Виктора Николаева, погибшего при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции.
В торжественной церемонии награждения приняли участие начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков, врио руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Югре Ринат Кашметов, директор Центра спортивной подготовки сборных команд Югры Александр Вдовиченко, директор АУ «ЮграМегаСпорт» Артем Сухорущенко и Вера Николаева – мама Виктора.
Вера Николаевна третий год подряд приезжает в Ханты-Мансийск из села Мильково Камчатского края, где вырос Виктор, чтобы поддержать юных спортсменов.
В первенстве Югры по биатлону приняли участие более 100 юношей и девушек 17-18 лет.
Ребята состязались в спринте протяженностью 6 километров девушки и 7,5 километров – юноши, показывая свое мастерство и ловкость. На финише мама Виктора встречала каждого спортсмена и вручала памятный приз за участие.
Победителями среди девушек стали: Юлия Собянина из Октябрьского района (1 место), Алла Грачева из Валерия Илюшина из Ханты-Мансийска (2 и 3 места). Победителями турнира среди юношей стали жители столицы Югры: Егор Вагин (1 место), Артём Кугаевский (2 место) и Александр Баландин (3 место).
Подводя итоги мероприятия, начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков отметил, что «2025 год объявлен в стране годом защитника Отечества, а на окружном уровне – исторического наследия. На нас лежит почетная миссия сохранять память о подвигах героев и прославлять Югру и Россию».
Кроме участников соревнований благодарностями были отмечены сотрудники ЮграМегаСпорта и Центра спортивной подготовки сборных команд Югры.
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