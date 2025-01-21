«Дух огня» продлил приём заявок
Югра активно готовится к проведению международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта. По решению организаторов фестиваля приём работ начинающих режиссёров продлевается ещё на неделю.
Подать заявку на участие в киносмотре можно до 26 января включительно. Для этого необходимо заполнить специальную форму и отправить на почту кинофестиваля ugrafest@yandex.ru.
Заявку на участие в конкурсе в электронном виде можно подать здесь. https://ugra.world/2024/12/06/номинации-2-2/
Формы конкурсных заявок для участников:
• Международный конкурс
• Российский конкурс (полный метр, короткий метр)
Также до 1 февраля продлен сбор заявок для участия в специальной номинации от авторов дебютных и полнометражных игровых и документальных кинопроектов, представителей съемочных групп среди северных регионов и регионов-участников «Северного Форума».
Заявки принимаются по адресу: Ugra-films@yandex.ru.
В теме письма надо указать: «Для участия в специальной номинации Северного Форума». В заявке указать фамилию, имя, отчество (при наличии) участника, название конкурсной работы и ссылку на фильм.
Форма заявки: vk.cc/cG7ecY
Ранее губернатор Югры подчеркнул, что важно сохранить статус фестиваля как бренда региона, флагманского международного и гуманитарного проекта. При этом важное условие – современные форматы.
«Свежее прочтение, новый подход, современная подача, усиление всей той истории, которая была раньше – это наша главная задача. Мы должны видеть, как с каждым годом наш фестиваль прогрессирует, не теряет свою актуальность и уникальность», – сказал Руслан Кухарук.
Напомним, что темой открытия и закрытия фестиваля станет «Музыка в кино». Знакомые и любимые мелодии из фильмов будут знаковым и объединяющим элементом как для иностранных, так и для российских гостей.