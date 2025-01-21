Прямой рейс запустят из Нижневартовска в Казань
Авиасообщение между Нижневартовском и Казанью будет возобновлено с 22 января. Полеты будет совершать авиакомпания «ЮВТ Аэро» по средам и пятницам.
Вылет из Нижневартовска в 07.00. Время в пути составляет 2 часа 35 минут. Билет можно приобрести за 9 111 рублей. В тариф включен провоз ручной клади (5 кг) и багаж (10 кг). Приобрести проездные документы можно на сайте перевозчика и в авиакассах городов.
Отметим, что этом рейс Росавиацией был включен в перечень субсидируемых. Софинансирование осуществляется из бюджета Республики Татарстан в размере 50%.