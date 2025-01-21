Югорчан приглашают на инновационные конкурсы
В России дан старт четырем международным и национальным инициативам по решению ИТ-задач и работе над инженерными и творческими проектами от работодателей и ведущих технологических компаний. Организаторы - АНО Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета» совместно с ведущими российскими компаниями и вузами. Все инициативы направлены на поддержку и развитие талантливой молодежи.
Жители России и других стран мира в возрасте от 16 лет могут принять бесплатное участие в конкурсах и побороться за главные призы: карьерные возможности, денежные вознаграждения и бесплатное обучение по различным направлениям креативной индустрии. Так, с 10 января 2025 года открыт старт регистрации участников (команд) в следующих мероприятиях:
1. Международная олимпиада «IT-Планета 2025» (olymp.world-it-planet.org) – XVI практико-ориентированное соревнование, направленное на выявление и поддержку талантливой молодёжи в направлении информационных и инновационных технологий.
2. Неограниченные возможности 2025 (upcontest.ru) – программа по командной разработке инновационных проектов, улучшающих жизнь людей с инвалидностью и ОВЗ.
3. Кубок фиджитал спорттех инноваций 2025 (sporttechcup.ru) – открытый молодёжный конкурс по созданию технологических инноваций в области физической культуры и спорта.
4. Олимпиада по цифровой трансформации «Терра‑Политех 2025» (terra-politech.ru) – открытые соревнования в сфере цифровой трансформации социальных и технологических пространств.
Направленность конкурсной программы данных мероприятий соответствует национальным целям «Технологическое лидерство» и «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической и социально ответственной личности», охватывая востребованные направления.
Конкурсная программа этого года затрагивает такие области, как программирование, робототехника, беспилотные авиационные системы, искусственный интеллект, сетевые технологии, VR/AR, свободное программное обеспечение, разработка мобильных приложений и чат-ботов, интернет вещей, цифровая трансформация социальных и технологических пространств, инновации в спорте и туризме и другие области. Мероприятия проходят на платформе инновационных соревнований Braim.
Отметим, что ежегодно в IT-Планете участвуют около 20 000 студентов и молодых дипломированных специалистов из более чем 1 000 вузов и колледжей России и стран СНГ. Примерно 400 из них доходят до финала, а 70 становятся победителями. ИТ-олимпиада позволяет участникам проверить и повысить уровень знаний и готовность к трудоустройству, познакомиться с экспертами отрасли, а также получить награды и приглашения на производственную практику, стажировку или трудоустройство.