Общество «Знание» проводит акцию ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
К памятной дате освобождения города на Неве от фашистской блокады российское общество «Знание» организует акцию «Операция «Искра»: лекции, экскурсионные маршруты и встречи с рассказами о блокаде города, символе человеческой стойкости, несгибаемой воли к жизни и непоколебимой веры в победу.
Мероприятия акции пройдут в рамках трека «Знание.Герои» во всех регионах России. Впервые онлайн-лекция пройдет и за рубежом.
Акция включит в себя, эккурсионные маршруты, которые пройдут в трамваях и троллейбусах. В школах, вузах, колледжах, музеях, учреждениях культуры пройдут выступления с использованием разработанных интерактивных методических материалов. Каждый желающий может стать лектором и рассказать слушателям о ключевых событиях блокады.
25 января в Сургуте на базе Мультимедийного исторического парка «Россия — моя история. Югра» экскурсовод экскурсионно-методической службы Центра патриотических проектов «Моя история» Александр Шевцов выступит с лекцией «Мужеству непокоренного города посвящается». Среди фрагментов лекции — дневник 11-летней девочки Тани Савичевой, ставший символом горя и потерь блокадного города.
Также лекции в рамках Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады пройдут в школах Сургута с 27 по 30 января. Встречи с ребятами проведет студент Сургутского государственного педагогического университета Александр Брит.
«День снятия блокады Ленинграда — особая дата, когда мы чтим память тысяч людей, ставших символом мужества, стойкости и борьбы. Помнить о них — наш священный долг и ответственность перед защитниками города. В этом году Российское общество «Знание» подготовило обширную программу, посвященную этой дате. Уверен, что наши проекты позволят молодежи узнать больше об истории и настоящих героях нашей великой страны», — отметил первый заместитель директора Российского общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко.
Все желающие могут ознакомиться с сериалом «Фильм не сохранился», созданный обществом «Знание». В каждой серии через объектив камеры оператора — жителя блокадного Ленинграда, зритель будет знакомиться с фактами и событиями блокады и тем, как людям удалось пережить страшные 872 дня.
Онлайн-лекция ко Дню снятия блокады Ленинграда состоится 25 января в рамках заседания молодежного исторического клуба при представительстве Россотрудничества во Франции.
Подробная информация о мероприятиях Российского общества «Знание» доступна на сайте.