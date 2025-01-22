Шанс овладеть цифровыми навыками: в Сургуте стартует новый набор в «Школу 21»
В Сургуте стартует новый набор на «бассейн» в «Школе 21» — школе цифровых технологий от Сбера, где каждый желающий старше 18 лет может бесплатно получить востребованную ИТ-профессию. Проект в Сургуте реализуется Сбером при поддержке Правительства ХМАО - Югры. Подать заявку можно на сайте.
Чтобы попасть на «бассейн» участникам предстоит пройти онлайн-игру на память и логику, а также посмотреть видео о школе. Он продлится 26 дней в кампусе «Школы 21» в Сургуте, который находится по адресу: ул. Иосифа Каролинского, д. 14/1. Во время отборочного этапа участники смогут окунуться в мир ИТ, изучить язык С и выполняют разные проекты индивидуально и в командах.
Дмитрий Балаушко, директор кампуса «Школы 21» в Сургуте:
– Рад объявить о новом наборе в «Школу 21». За 26 дней «бассейна» все желающие смогут попробовать себя в программировании, развить практические навыки, прокачаться в командной работе и найти новых друзей. Мы открыты для всех: участвовать могут и новички, и люди с опытом в ИТ. Если вы хотите стать квалифицированным цифровым инженером, приходите учиться к нам!
«Школа 21» в Сургуте рассчитана на 190 рабочих станций. Как и все кампусы проекта, сургутский работает 24/7. Двухэтажное здание включает четыре игровые комнаты, лабораторию для занятий робототехникой, также есть общежитие для приезжих из других городов.
После «бассейна» каждый участник выстроит индивидуальный образовательный трек, исходя из своих целей. Можно выбрать направление разработки: бэкенд, фронтенд, мобильная разработка, GameDev. Или одно из пяти новых направлений «Школы 21», где умение писать код необязательно: кибербезопасность, работа с большими данными, системный и бизнес-анализ, DevOps и обеспечение бесперебойной работы высоконагруженных сервисов, а также тестирование ПО (QA). Для тех, кто уже работает в сфере ИТ, есть ускоренные курсы, на которых участники могут точечно прокачать свои навыки.
Обучение в школе проходит по методике «равный равному», когда каждый учится у каждого. Так участники получают не только «твёрдые», но и «мягкие» навыки, без которых невозможно создать качественный ИТ-продукт. Это умение работать в команде, самодисциплина, управление временем, способность отстаивать свою точку зрения и находить компромисс.