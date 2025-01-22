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Фото: Ирина Швец

В Югре в 2025 году газифицируют более трёх тысяч участков

22.01.2025

52 населённых пункта Югры включены в долгосрочную президентскую программу социальной газификации, которая предусматривает бесплатное подведение газа к домам.

Об этом ugra-tv.ru сообщили в окружном департаменте ЖКК и энергетики.

В ведомстве рассказали, что около 2 тысяч домов югорчан уже пользуются газом. Ещё 3 177 подключат в этом году. Газификация ожидает жителей Зеленоборска Советского района, а также Каркатеевы Нефтеюганского района. Там ещё в прошлом году закончили монтаж межпоселковых газопроводов.

Продолжается в Югре также подключение к газу дачных участков — до конца этого года газифицируют 16 СНТ. До 2028 года планируется обеспечить газом еще 2753 домовладения в садоводческих товариществах.

Отметим, общая протяжённость газовых магистралей в Югре составляет почти 14 тысяч километров, показатель газификации округа превышает среднероссийский на 9%. 

ugra-news.ru

22.01.2025

22.01.2025