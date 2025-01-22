В Югре в 2025 году газифицируют более трёх тысяч участков
52 населённых пункта Югры включены в долгосрочную президентскую программу социальной газификации, которая предусматривает бесплатное подведение газа к домам.
Об этом ugra-tv.ru сообщили в окружном департаменте ЖКК и энергетики.
В ведомстве рассказали, что около 2 тысяч домов югорчан уже пользуются газом. Ещё 3 177 подключат в этом году. Газификация ожидает жителей Зеленоборска Советского района, а также Каркатеевы Нефтеюганского района. Там ещё в прошлом году закончили монтаж межпоселковых газопроводов.
Продолжается в Югре также подключение к газу дачных участков — до конца этого года газифицируют 16 СНТ. До 2028 года планируется обеспечить газом еще 2753 домовладения в садоводческих товариществах.
Отметим, общая протяжённость газовых магистралей в Югре составляет почти 14 тысяч километров, показатель газификации округа превышает среднероссийский на 9%.